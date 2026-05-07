TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai
PROGNOSE: -0,4% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 49,4
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 47,4
zuvor: 44,3
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 47,6
zuvor: 44,9
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 46,8
zuvor: 48,1
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,0
zuvor: 48,8
10:00 DE/Einhell Germany AG, HV
10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 48,9
zuvor: 47,7
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 49,5
zuvor: 48,5
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei
26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Juni
PROGNOSE: 48,7
1. Veröff.: 48,7
zuvor: 49,3
*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & Monetary
Policy: Is the Line Starting to Blur"
*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot
- US/Börsenfeiertag: USA
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- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konnsensprognose erstellt
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 02, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)