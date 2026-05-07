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TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Juli (vorläufige Fassung)

02.07.26 14:30 Uhr

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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global Juni

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 49,4

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 47,4

zuvor: 44,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 47,6

zuvor: 44,9

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 46,8

zuvor: 48,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 48,0

zuvor: 48,8

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

10:00 DE/Mutares SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 48,9

zuvor: 47,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 49,5

zuvor: 48,5

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei

26th Les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 48,7

1. Veröff.: 48,7

zuvor: 49,3

*** 16:30 FR/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Fiscal & Monetary

Policy: Is the Line Starting to Blur"

*** - IT/Unicredit SpA, Ende der weiteren Annahmefrist für Commerzbank-Angebot

- US/Börsenfeiertag: USA

===

- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konnsensprognose erstellt

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 08:30 ET (12:30 GMT)