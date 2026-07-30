TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Ergebnis 1H
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Fuchs SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 3Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1H
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1H
*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1H (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 2Q
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 2Q
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,8% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +2,0% gg Vj
zuvor: +2,0% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Juli
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: -1.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
PROGNOSE: +2,7% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 2Q
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 2Q
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 2Q
PROGNOSE: +0,8% gg Vq
zuvor: +0,9% gg Vq
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Juli
PROGNOSE: 55,7
zuvor: 56,7
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juli
PROGNOSE: 54,0
1. Umfrage: 54,4
zuvor: 49,5
*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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July 30, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)