TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +3,1% gg Vm
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni
08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli
09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)
August
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European
Central Bank"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +53.000 gg Vm
zuvor: -23.000 gg Vm
PROGNOSE: 4,1%
zuvor: 4,1%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj
*** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)