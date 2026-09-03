TAGESVORSCHAU/Freitag, 4. September (vorläufige Fassung)

03.09.26 16:45 Uhr

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*** 08:00 DE/Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +3,1% gg Vm

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08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni

08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Juli

09:05 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bad Aussee Municipal Summer Talks

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

August

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

11:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote zu "Diversity in the European

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Central Bank"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +53.000 gg Vm

zuvor: -23.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,1%

zuvor: 4,1%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** - DE/Volkswagen AG (VW), Aufsichtsratssitzung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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September 03, 2026 10:46 ET (14:46 GMT)