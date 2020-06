TAGESVORSCHAU/Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung)

GO

DAX zurück im Minus -- EZB: PEPP-Programm wird massiv ausgeweitet -- Milliarden-Konjunkturpaket beschlossen -- adidas verbucht Umsatz in China -- BASF, Bayer, ProSiebenSat.1, Roche im Fokus

RAG-Stiftung will Übernahme von thyssenkrupp-Aufzugssparte bald abschließen. Credit Suisse senkt L'Oréal auf 'Underperform'. Geplanter EU-China-Gipfel wird verschoben. Amazon vergrößert Frachtflugzeug-Flotte mit Boeing Flugzeugen. Renault kündigt Neuigkeiten zu Allianz mit Daimler an. LVMH will Tiffany-Kurs nicht durch Aktienkäufe stützen.