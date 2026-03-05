DAX24.078 -0,5%Est505.839 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4900 -1,6%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.370 -0,1%Euro1,1598 -0,3%Öl83,32 +0,9%Gold5.128 -0,3%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. März (vorläufige Fassung)

05.03.26 14:36 Uhr

===

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

(10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Auftragseingang Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: -4,0% gg Vm

zuvor: +7,8% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Januar

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten 4Q

Eurozone Arbeitslosenquote

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj

3. Quartal: +0,3% gg Vq/+1,4% gg Vj

*** 11:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Vorlesung am Politecnico di Milano für

Studenten von Renzo Piano

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +50.000 gg Vm

zuvor: +130.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

14:30 EU/Mitglied des EZB Direktoriums, Cipollone, Präsentation bei Meeting

des European Banking Federation Executive Committee

*** 16:00 US/Lagerbestände Dezember

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 18:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei Booth School of Business'

Policy Forum

19:20 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede bei Event

"Springfield Regional Chamber Outlook 2026"

- CN/Nationaler Volkskongress (seit 5. März)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 05, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)