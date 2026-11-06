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TAGESVORSCHAU/Freitag, 6. November

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*** 01:00 US/Dallas-Fed-Präsidentin Logan, Teilnahme an Panel

*** 06:45 DE/Krones AG, ausführliches Ergebnis 3Q

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(13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 3Q

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +2,0% gg Vm

*** 08:45 FR/Beschäftigung, 3Q

*** 10:30 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei

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EZB-Geldmarktkonferenz

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz September

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 14:00 NL/Qiagen NV, ao HV

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +59.000 gg Vm

zuvor: +29.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

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durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 15:10 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei

Greater St. Louis, Inc Event

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) November

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 48,0

*** 16:50 US/BoJ-Gouverneur Ueda, Michel Camdessus Central Banking Lecture bei IWF

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2026 00:15 ET (05:15 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.