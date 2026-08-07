TAGESVORSCHAU/Freitag, 7. August 2026

07.08.26 06:00 Uhr

===

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 2Q

Werbung

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 2Q

(08:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Juni

PROGNOSE: k.A.

Werbung

zuvor: +19,1 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -2,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Juli

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H

Werbung

(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, ao HV für Entscheidung über Abspaltung

der Werkstoffsparte TK Accelis

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juli

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +83.000 gg Vm

zuvor: +57.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,2%

zuvor: 4,2%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

*** - CN/Handelsbilanz

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)