TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober 2026
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*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
- KR/Börsenfeiertag: Korea
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August
08:00 DE/Inlandstourismus August
08:00 DE/Insolvenzen Juli
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem
11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop zu Algo-trading & DeFi
Algorithmic Trading, Decentralized Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets
12:30 US/Delta Airlines Inc, Ergebnis 3Q
*** 15:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Kansas City Economic Outlook Event
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung der OeNB
PROGNOSE: 48,0
zuvor: 48,1
- BE/Ecofin-Treffen
- CN/Fortsetzung der Handelsgespräche China-EU (seit 8. Oktober)
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/brb/uxd
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2026 00:13 ET (04:13 GMT)