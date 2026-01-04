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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. April (vorläufige Fassung)

31.03.26 15:50 Uhr

===

*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q

Diffusionsindex Großunternehmen

PROGNOSE: 17

zuvor: 15

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 50,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,2

zuvor: 50,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 50,9

*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV

*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute,

(10:00 PK)

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 50,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 51,4

1. Veröff.: 51,4

zuvor: 51,7

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,1%

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 4 Mrd EUR

*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro

*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag

14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in

American Enterprise Institute

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +39.000 Stellen

zuvor: +63.000 Stellen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) März

PROGNOSE: 52,4

1. Veröff.: 52,4

zuvor: 51,2

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März

PROGNOSE: 52,1

zuvor: 52,4

*** 16:00 US/Lagerbestände Januar

PROGNOSE: +0,0% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

- Verkürzter Handel in Norwegen

===

* keine Konsensprognose, da Analysten nur selten das Ergebnis der zweiten

Umfrage prognostizieren

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)