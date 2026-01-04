TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. April (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung 1Q
Diffusionsindex Großunternehmen
PROGNOSE: 17
zuvor: 15
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 50,9
zuvor: 50,6
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 50,2
zuvor: 50,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 50,9
*** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute,
(10:00 PK)
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: k.A.*
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 50,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 51,4
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 51,7
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,1%
11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im
Volumen von 4 Mrd EUR
*** 12:30 LV/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu digitalem Euro
*** 13:00 DE/Bayer AG, Pharma Media Tag
14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede in
American Enterprise Institute
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +39.000 Stellen
zuvor: +63.000 Stellen
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) März
PROGNOSE: 52,4
1. Veröff.: 52,4
zuvor: 51,2
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März
PROGNOSE: 52,1
zuvor: 52,4
*** 16:00 US/Lagerbestände Januar
PROGNOSE: +0,0% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
- Verkürzter Handel in Norwegen
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* keine Konsensprognose, da Analysten nur selten das Ergebnis der zweiten
Umfrage prognostizieren
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
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March 31, 2026 09:51 ET (13:51 GMT)