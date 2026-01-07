TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 1. Juli (vorläufige Fassung)

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01:50 JP/BoJ, Tankan-Bericht 2Q mit Diffusionsindex zur Wirtschaftsstimmung

Index Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes

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PROGNOSE: 16

zuvor: 17

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 3Q

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 52,4

zuvor: 52,9

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 49,7

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

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(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 50,0

zuvor: 50,1

10:00 DE/Norma Group SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 51,3

zuvor: 51,6

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

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PROGNOSE: k.A.*

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 53,9

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 3,5 Mrd EUR

*** 14:00 DE/Rational AG, Pre-Close Call 1H

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Juni

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +110.000 Stellen

zuvor: +122.000 Stellen

*** 15:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel bei EZB-Forum zu

Central Banking (mit Fed-Chairman Warsh und BoE-Gouverneur Bailey)

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 55,7

1. Veröff.: 55,7

zuvor: 55,1

*** 16:00 PO/EZB-Präsidentin Lagarde, Abschlussworte bei EZB-Forum zu

Central Banking

*** 16:00 US/Bauausgaben Mai

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni

PROGNOSE: 53,9 Punkte

zuvor: 54,0 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:45 DE/Continental AG, Pre-Close-Call 1H

- US/Treffen USA, Mexiko, Kanada wegen des Auslaufens des

USMCA-Handelsabkommens am 1. Juli

- HK/Börsenfeiertag: Hongkong

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- * für die zweite Veröffentlichung wird keine Konsensprognose ermittelt

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

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June 30, 2026 09:16 ET (13:16 GMT)