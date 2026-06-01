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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni

10.06.26 05:59 Uhr

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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +1,3% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +3,7% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK)

09:00 SE/Volvo AB, Kapitalmarkttag

*** 09:30 DE/Evonik Industries AG, Innovationspressekonferenz

*** 10:00 DE/Renk Group AG, HV

10:00 DE/Medios AG, HV

10:00 DE/Patrizia SE, HV

11:00 DE/RAG-Stiftung, Jahres-PK

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen Mai

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,25%

zuvor: 2,25%

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 21:05 US/Oracle Corp, Jahresergebnis

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)