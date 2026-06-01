TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Juni (vorläufige Fassung)

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

im Volumen von 5 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

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Heute im Fokus Entspannung im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen in Grün -- OpenAI beantragt Börsengang -- Intel, BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus Applied Digital: Milliarden-Mietvertrag gesichert und Milliarden-Anleihe geplant. K+S hat Wandelanleihen für hunderte Millionen Euro begeben. Apple: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU. Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK im Blick - Morgan Stanley stuft Sektor ab. Evonik: RAG-Stiftung begibt weitere Umtauschanleihe. JPMorgan behält Neutral-Rating für Novo Nordisk bei.

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