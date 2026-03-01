TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. März (vorläufige Fassung)
===
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 BI-PK)
07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (09:30 BI-PK)
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis
(9:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK)
*** 07:30 DE/Porsche AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz; 11:00 BI-PK)
08:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 4Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
vorläufig: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
08:00 DE/Inlandstourismus Januar
09:30 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Teilnahme an Kamingespräch im Rahmen des
Events "Encuentro del Sector Financiero"
10:30 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
10:45 GB/Schatzkanzlerin Reeves erscheint vor Finanzausschuss
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
*** 13:30 US/Realeinkommen Februar
*** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 16:10 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Frankfurt School of
Finance and Management
*** - US/US-Präsident Trump, Rede zur Wirtschaftslage
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 10, 2026 09:50 ET (13:50 GMT)