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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November

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*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede

*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the

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Federal Reserve Board" Event

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)

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07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q

*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober

*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

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zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

08:00 DE/Inlandstourismus September

08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate

*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu

"Economic Challenges in Germany and the Future of Europe"

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H

09:30 BG/Shelly Group SE, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der

Technological University Dublin

*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27

*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q

- TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt

der 31. UN-Klimakonferenz (COP31)

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

- ES/Generalstreik

- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 00:08 ET (05:08 GMT)

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