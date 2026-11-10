TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. November (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei "A View from the Federal Reserve Board" Event
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q
*** 07:00 JP/Auftragseingang Maschinenbau Oktober
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)
07:30 DE/Vincorion SE, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
08:00 DE/Inlandstourismus September
08:30 DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 LV/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu
"Economic Challenges in Germany and the Future of Europe"
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 1H
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
*** 13:00 EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede an der Technological University Dublin
*** 14:30 DE/Sachverständigenrat Wirtschaft, Jahresgutachten 2026/27
*** 15:15 GB/Schatzkanzler Healey, Anhörung im Finanzausschuss
*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 3Q
- TR/Treffen von Staats- und Regierungschefs zum Auftakt
der 31. UN-Klimakonferenz (COP31)
- BG/Shelly Group SE, Ergebnis 3Q (9:30 Analystenkonferenz)
- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt
- ES/Generalstreik
- US/Börsenfeiertag: US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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November 10, 2026 08:33 ET (13:33 GMT)