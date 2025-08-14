DAX24.037 -0,2%ESt505.332 ±0,0%Top 10 Crypto16,57 +1,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.318 +0,1%Euro1,1637 +0,2%Öl66,25 -0,7%Gold3.346 +0,1%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. August (vorläufige Fassung)

12.08.25 14:59 Uhr

===

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1H (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1H (14:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1H (09:00 Presse- und Analystenkonferenz)

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1H (09:30 PK)

07:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 08:00 Analystenkonferenz)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1H (11:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Tui AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Juli

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

vorläufig: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2035

im Volumen von 5 Mrd EUR

13:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei der Handelskammer von Greenville

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

18:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede bei Mittagessen

in Red Bay, AL

19:00 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Event der

Greater Springfield Chamber of Commerce

*** 22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 4Q

- DE/Formycon AG, Ergebnis 1H (15:00 Telefonkonferenz)

- DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 2Q

*** - DE/Prosiebensat1 Media SE, Ende der Andienungsfrist an tschechischen

Großaktionär PPF und an MFE-Mediaforeurope

===

