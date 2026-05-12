DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,18 -1,1%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.169 +0,9%Euro1,1735 -0,1%Öl106,5 -1,1%Gold4.702 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- US-Börsen uneinheitlich -- Plug Power: Durchwachsene Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk, Wendy's im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: CTS Eventim zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen Bitcoin, Ether & Co: Immer mehr Hacker unterwegs - So können sich Kryptowährungs-Investoren schützen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. Mai

13.05.26 06:08 Uhr

===

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 1Q (11:30 PK)

07:00 DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 1Q

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9M

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise April

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 NL/MFE Mediaforeurope NV, Ergebnis 1Q

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Aixtron SE, HV

*** 10:00 DE/Aumovio SE, HV

*** 10:00 DE/BMW AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

*** 10:00 DE/Deutz AG, HV

*** 10:00 DE/Freenet AG, HV

*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV

10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt Mai

*** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

zuvor: 4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Industrieproduktion März

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/-0,6% gg Vj

11:00 EU/Beschäftigung 1Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Jahresergebnis und Ergebnis 1Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:00 DE/SAP SE, Analystenkonferenz bei Hausmesse Sapphire

17:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede im Boston Economic Club

19:00 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, Rede bei Event der

St. Paul Area Chamber

*** 21:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei CER Dinner

*** 21:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des

Karlspreises an Mario Draghi

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q

- DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q

- DE/Init innovation in traffic systems SE, Ergebnis 1Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)