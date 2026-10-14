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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober

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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +1,0% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September

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PROGNOSE: +4,5% gg Vj

zuvor: +3,8% gg Vj

*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,

Veröffentlichung des Fiscal Monitor

*** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu

"Leadership in an age of change"

*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei

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Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q

*** 08:00 DE/Großhandelspreise September

10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV

*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu

"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"

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*** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Fireside Chat

bei Veranstaltung der Weltbank

*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung

*** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky am Rande

der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Realeinkommen September

*** 14:30 US/Verbraucherpreise September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 18:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ChamberRVA Regional Action Summit

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** - CN/Handelsbilanz September

PROGNOSE: +111,4 Mrd USD

zuvor: +119,1 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +25,0% gg Vj

zuvor: +25,0% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +24,8% gg Vj

zuvor: +28,2% gg Vj

*** - FR/IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt

*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 13, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)

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