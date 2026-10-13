TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober (vorläufige Fassung)
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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +1,0% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise September
PROGNOSE: +4,5% gg Vj
zuvor: +3,8% gg Vj
*** 04:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Jahrestagung,
Veröffentlichung des Fiscal Monitor
*** 04:10 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, CNN-Interview mit Richard Quest zu
"Leadership in an age of change"
*** 05:45 TH/EZB-Ratsmitglied Moulin, Teilnahme am Governors Talk bei
Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 3Q
*** 08:00 DE/Großhandelspreise September
10:00 NL/Redcare Pharmacy NV, ao HV
*** 10:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei Konferenz zu
"Supervising Climate Risk in a NonLinear World"
*** 10:15 TH/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Firedside Chat
bei Veranstaltung der Weltbank
*** 10:20 TH/Commerzbank-CEO Orlopp, Teilnahme an Panel bei IIF-Jahrestagung
*** 10:30 TH/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat mit Josh Lipsky am Rande
der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2,5 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Realeinkommen September
*** 14:30 US/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 18:30 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ChamberRVA Regional Action Summit
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** - CN/Handelsbilanz September
PROGNOSE: +111,4 Mrd USD
zuvor: +119,1 Mrd USD
Exporte
PROGNOSE: +25,0% gg Vj
zuvor: +25,0% gg Vj
Importe
PROGNOSE: +24,8% gg Vj
zuvor: +28,2% gg Vj
*** - FR/IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt
*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)