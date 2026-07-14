TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 15. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 2Q
*** 04:00 CN/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q
07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 2Q
07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 2Q
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1Q
10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR),
Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vj
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR
12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli
PROGNOSE: 8,4
zuvor: 5,7
*** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: 0,0% gg Vm
zuvor: +1,1% gg Vm
Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
14:45 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Rede bei Partnership for
New York City Event
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
*** 16:00 US/Fed-Chairman Warsh, geldpolitischer Bericht an
Bankenausschuss des Senats
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Der Euro in einer fragmentierten
Welt: Stabilität, Souveränität und globale Verantwortung"
19:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Exchequer Club Luncheon
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
23:59 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Eröffnungsrede zu
Homer Jones Memorial Lecture
*** - NL/Airbus SE, Pre-Close-Call 2Q
- GB/Freihandelsabkommen mit Indien tritt in Kraft
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mow/apo/kla
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July 14, 2026 09:23 ET (13:23 GMT)