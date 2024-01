TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. Januar

===

07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 4Q

08:00 DE/OHB SE, Capital Markets Day

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Dezember

Verbraucherpreise

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+3,9% gg Vj

Verbraucherpreise Kern

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,9% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+5,1% gg Vj

10:50 EU/EZB, Zuteilung 7-tägiger Dollar-Tender

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

Vorabschätzung: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+3,6% gg Vj

11:30 DE/Auktion 0,00%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit

August 2052 im Volumen von 1 Mrd EUR

DE/Auktion 1,80%-iger Bundesanleihen mit Fälligkeit

August 2053 im Volumen von 1 Mrd EUR

13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von

Wirtschaftsminister Habeck, Berlin

13:00 DE/Regierungs-PK

14:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC),

Rede in U.S. Chamber of Commerce

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise Dezember

Importpreise

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,6%

zuvor: 78,8%

*** 16:00 US/Lagerbestände November

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 16:15 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion bei

Weltwirtschaftsgipfel in Davos

*** 19:30 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Empfang bei

Weltwirtschaftsgipfel in Davos und Podiumsdiskussion mit dem

Vorstandsvorsitzenden der KFW-Bankengruppe Stefan Wintels

21:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC),

Rede bei Konferenz zu "An Economy That Works for All"

22:10 US/Alcoa Inc, Jahresergebnis

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

