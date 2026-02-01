TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Februar (vorläufige Fassung)
*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar
*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des
geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,25%
07:00 AT/Wienerberger AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar
Output
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: 0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar
PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj
Kern
PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember und GJ 2025
10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember
PROGNOSE: -2,3% gg Vm
zuvor: +5,3% gg Vm
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember
Baubeginne
PROGNOSE: +4,4% gg Vm
Oktober: -4,6% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: k.A.
Oktober: -0,2% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,5%
zuvor: 76,3%
18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis
*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des
Exchequer Club of Washington
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Januar
22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q
- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur
