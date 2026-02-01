DAX24.860 +0,2%Est505.990 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6300 -1,2%Nas22.336 -0,9%Bitcoin56.710 -2,5%Euro1,1814 -0,3%Öl67,65 -1,4%Gold4.870 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX etwas höher - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX etwas höher - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 18. Februar (vorläufige Fassung)

17.02.26 15:48 Uhr

===

*** 00:50 JP/Handelsbilanz Januar

*** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des

Wer­bung

geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

07:00 AT/Wienerberger AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 LU/SAF-Holland SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Glencore plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Januar

Output

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+3,4% gg Vj

Wer­bung

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

Kern

PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

08:00 DE/Baugenehmigungen Dezember und GJ 2025

10:00 FR/Carrefour SA, Kapitalmarkttag und Strategieplan

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

Wer­bung

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036

im Volumen von 5,5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember

PROGNOSE: -2,3% gg Vm

zuvor: +5,3% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen November/Dezember

Baubeginne

PROGNOSE: +4,4% gg Vm

Oktober: -4,6% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: k.A.

Oktober: -0,2% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%

18:00 FR/Orange SA, Jahresergebnis

*** 18:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel in der

Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

19:00 US/Fed-Gouverneurin Bowman, Rede bei Veranstaltung des

Exchequer Club of Washington

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. Januar

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q

- Börsenfeiertag: China, Korea, Singapur

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2026 09:49 ET (14:49 GMT)