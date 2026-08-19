TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 19. August

19.08.26 06:09 Uhr

===

07:00 CH/ Docmorris AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK)

Werbung

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Juni

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Juli

*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu

Werbung

"Global Economic Outlook"

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli (endgültig)

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,5% gg Vj

Werbung

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im

Volumen von 6 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung 28. und 29. Juli

- US/Inkrafttreten 50-prozentiger Einfuhrzölle auf

kanadische Güter

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)