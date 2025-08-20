TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. August (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen

für Unternehmenskredite (LPR)

*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj

Kern

PROGNOSE: k.A. / +3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj

*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business

Council of the World Economic Forum

*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis des geldpolitischen Rats

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit

August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR

***16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA) Vorwoche

***20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli

===

