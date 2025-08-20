TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. August (vorläufige Fassung)
*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli
*** 03:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen
für Unternehmenskredite (LPR)
*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/-1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juli
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,6% gg Vj
Kern
PROGNOSE: k.A. / +3,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,7% gg Vj
*** 09:10 CH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei International Business
Council of the World Economic Forum
*** 09:30 SE/Riksbank, Ergebnis des geldpolitischen Rats
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juli
Eurozone
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj
Vorabschätzung: 0,0% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2046 im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit
August 2054 im Volumen von 1,5 Mrd EUR
***16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA) Vorwoche
***20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 29./30. Juli
