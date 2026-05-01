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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 20. Mai (vorläufige Fassung)

19.05.26 15:30 Uhr

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*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +2,5% gg Vm/-0,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April

Output-Basis

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,9% gg Vj

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März

*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV

*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV

*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV

*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV

10:00 DE/SFC Energy AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

10:00 DE/Uniper SE, HV

10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April

Eurozone

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

15:15 GB/Gouverneur der Bank of England, Bailey, beim Finanzausschuss

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März

*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses

für Bankkredite (LPR)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)