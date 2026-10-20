TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 21. Oktober (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz, September
06:15 CN/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu
"Monetary System beyond the Dollar"
07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise September
Output-Basis
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/k.A.
zuvor: +0,7% gg Vm/+3,7% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise September
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj
Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate
*** 09:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Stabile Banken,
starke Kapitalmärkte - Europas Finanzsystem für die Zukunft"
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (2. Veröffentlichung) 2025
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q
11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 3Q
*** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
15:30 DE/MLP SE, Roundtable mit CFO Loose zur Strategieausrichtung
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 3Q
18:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Diskussion im
Museum Reinhard Ernst Wiesbaden
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q
22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 3Q
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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October 20, 2026 08:27 ET (12:27 GMT)