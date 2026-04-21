DAX24.271 -0,6%Est505.930 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -0,2%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.044 +1,6%Euro1,1752 +0,1%Öl98,22 -0,9%Gold4.768 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81 Apple 865985 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt letztlich zurück -- US-Börsen schließen schwächer -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Deutsche Telekom erwägt wohl vollständige T-Mobile US-Übernahme -- D-Wave & Co., NVIDIA, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: SAP SE präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: SAP SE präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 22. April

22.04.26 06:07 Uhr

===

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht

07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise März

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU"

*** 09:40 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu

"European Safe Assets"

11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025

11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April

*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder

*** 14:15 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "Pre-presidency

Irish Financial Issues Conference"

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April

PROGNOSE: -17,1

zuvor: -16,3

16:00 US/US Secretary of the Treasury, Bessent, äussert sich zum Budget des

Bewilligungsausschusses für 2027

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA), Vorwoche

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q

*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q

*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q

*** 19:00 BE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Keynote bei Konferenz zu "The Digital Euro:

Anchoring Europe's Strategic Autonomy in a Digital Future"

*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for

global challenges"

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)