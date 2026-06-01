TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Juni (vorläufige Fassung)

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*** 09:00 NL/Qiagen NV, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 84,9

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Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,1

zuvor: 86,1

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 84,5

zuvor: 83,8

10:30 DE/Eckert & Ziegler AG, HV

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei "International Bankers Forum" zu

digitalem Euro

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

*** 12:00 EU/EZB, Konvergenzbericht 2026

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*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -210,6 Mrd USD

4. Quartal: -190,7 Mrd USD

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai

PROGNOSE: +1,6% gg Vm

zuvor: -6,2% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 20:15 US/Qualcomm Inc, Investorentag

22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 3Q

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*** 22:00 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse des Bankenstresstests

- FR/IWF-Chefin Georgieva, Teilnahme an Paris Forum

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 23, 2026 09:31 ET (13:31 GMT)