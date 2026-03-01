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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. März (vorläufige Fassung)

24.03.26 15:09 Uhr

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07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025/26

*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis

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(11:00 Telefonkonferenz)

*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar

Output-Basis

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj

*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj

Wer­bung

*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis

und Strategie Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and its Watchers"

(10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher)

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 88,6

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,7

Wer­bung

zuvor: 86,7

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 86,3

zuvor: 90,5

10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im

Volumen von 1 Mrd EUR

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR

*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar

Importpreise

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

PROGNOSE: -207,0 Mrd USD

3. Quartal: -226,4 Mrd USD

*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht

*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)