TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. März (vorläufige Fassung)
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07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Trading Statement GJ 2025/26
*** 07:30 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 Telefonkonferenz)
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise Februar
Output-Basis
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: -0,5% gg Vm/+3,0% gg Vj
Kern
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: -0,6% gg Vm/+3,1% gg Vj
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis
und Strategie Update (10:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 09:45 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz "The ECB and its Watchers"
(10:15 Panel-Teilnahme Lane, 13:00 Rehn, 14:45 Kocher)
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex März
PROGNOSE: 85,5
zuvor: 88,6
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 85,7
zuvor: 86,7
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 86,3
zuvor: 90,5
10:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Mai 2041 im
Volumen von 1 Mrd EUR
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 1 Mrd EUR
*** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar
Importpreise
PROGNOSE: +0,6% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q
PROGNOSE: -207,0 Mrd USD
3. Quartal: -226,4 Mrd USD
*** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** - DE/Commerzbank AG, Geschäftsbericht
*** - DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht
- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Jahrespressekonferenz
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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(END) Dow Jones Newswires
March 24, 2026 10:10 ET (14:10 GMT)