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*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q3

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kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

1. Veröff.: +0,2% gg Vq

2. Quartal: +0,3 gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +1,2% gg Vj

1. Veröff.: +1,2% gg Vj

2. Quartal: +1,0% gg Vj

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz September

08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis

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*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November

PROGNOSE: 82

zuvor: 80

*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, Kapitalmarkttag

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036

im Volumen von 5 Mrd EUR

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

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PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,4% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

1. Veröff.: +2,3% gg Vq

2. Quartal: +6,1% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 203.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

*** 15:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Finanzausschuss

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

- EU/EZB, Ratssitzung ohne geldpolitische Beschlussfassung

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

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November 24, 2026 09:51 ET (14:51 GMT)