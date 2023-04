TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 26. April (vorläufige Fassung)

Werbung

Heute im Fokus

Spotify macht Quartalsverlust trotz Nutzerwachstum. PepsiCo erhöht Jahresprognose. UPS peilt unteres Ende der Umsatzprognose an. Ryanair-CEO kritisiert hohe Gebühren in Deutschland - Wachstum behindert. VW-CEO Blume begründet Bau der Batteriefabrik in Kanada - Prozess gegen Ex-AUDI-Chef Stadler. Goldman Sachs hebt wegen "anhaltender Dynamik im Cloud-Geschäft" das SAP-Kursziel an.