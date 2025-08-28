TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. August (vorläufige Fassung)

===

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August

PROGNOSE: -21,5

zuvor: -21,5

*** 09:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW August

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1H

(11:00 Investorenkonferenz)

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:30 DE/Auktion von neuen Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032 im

Volumen von 4 Mrd EUR

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

17:45 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede in der Greensboro Chamber of

Commerce

*** 22:00 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q

22:30 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

- DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Ergebnis 1H

- US/Einfuhrzoll auf indische Waren steigt auf 50%

- DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

