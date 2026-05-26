TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Mai

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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

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zuvor: 2,25%

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April

*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q

07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai

PROGNOSE: 82

zuvor: 84

*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV

10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV

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10:00 DE/Energiekontor AG, HV

*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q

21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the

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Financial System"

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q

*** - US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei SIEPR Spring Policy Forum

- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, geplantes Ende der

vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)

- Börsenfeiertag: Singapur

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

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May 27, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)