TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 27. Mai
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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der Sitzung des
geldpolitischen Rats
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,25%
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, April
*** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q
07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai
PROGNOSE: 82
zuvor: 84
*** 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/LEG Immobilien SE, HV
10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, HV
10:00 DE/Energiekontor AG, HV
*** 10:00 DE/Frühjahrsgutachten des Sachverständigenrats zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
*** 10:00 EU/EZB, Finanzstabilitätsbericht Mai 2026
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:30 CN/PDD Holdings Inc, Ergebnis 1Q
21:55 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede zu "AI, the Economy, and the
Financial System"
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q
22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q
*** - US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei SIEPR Spring Policy Forum
- DE/Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Telekom, geplantes Ende der
vierten Tarifverhandlungsrunde bei Telekom (seit 26. Mai 2026)
- Börsenfeiertag: Singapur
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)