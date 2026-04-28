DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +0,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.771 +1,0%Euro1,1706 -0,1%Öl111,2 -0,1%Gold4.597 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten Mehrfamilienhäuser als Kapitalanlage? Darauf sollten Anleger bei einer Investition achten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April

29.04.26 06:00 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q

(08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q

(08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK)

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April

HVPI

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV

*** 10:00 DE/Munich Re, HV

*** 10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,0

zuvor: 96,6

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,0

zuvor: -7,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -20,6

Vorabschätzung: -20,6

zuvor: -16,3

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März

Baubeginne

PROGNOSE: -8,5% gg Vm

zuvor: +7,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -5,4% gg Vm

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

*** 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über Nominierung von Kevin Warsh

zum Fed-Chairman

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

- Börsenfeiertag: Japan

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 29, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)