TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April (vorläufige Fassung)
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*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q
*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q
*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q
(08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q
(10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
(10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q
(08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK)
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q
07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q
07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q
08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025
*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q
09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April
HVPI
PROGNOSE: +3,5% gg Vj
zuvor: +3,4% gg Vj
*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV
*** 10:00 DE/Munich Re, HV
*** 10:00 DE/Rational AG, HV
10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,0% gg Vj
zuvor: +3,0% gg Vj
*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 95,0
zuvor: 96,6
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -7,0
zuvor: -7,0
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -20,6
Vorabschätzung: -20,6
zuvor: -16,3
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von
5 Mrd EUR
12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -1,3% gg Vm
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März
Baubeginne
PROGNOSE: -8,5% gg Vm
zuvor: +7,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -5,4% gg Vm
*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Overnight Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,25%
*** 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über Nominierung von Kevin Warsh
zum Fed-Chairman
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)
17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q
*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell)
Fed-Funds-Zielsatz
PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%
zuvor: 3,50% bis 3,75%
*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q
22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q
- Börsenfeiertag: Japan
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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April 28, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)