TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. April (vorläufige Fassung)

===

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q

*** 06:45 CH/UBS Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q

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*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q

(08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

(10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(10:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 1Q

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(08:00 Analystenkonferenz; 09:15 PK)

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Ergebnis 1Q

07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1Q (13:00 Analystenkonferenz)

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07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 1Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Arbeitskosten im EU-Vergleich 2025

*** 09:00 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1Q

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1Q

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) April

HVPI

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 10:00 DE/Gea Group AG, HV

*** 10:00 DE/Munich Re, HV

*** 10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen April

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 10:30 DE/Hochtief AG, HV

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,0

zuvor: 96,6

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,0

zuvor: -7,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -20,6

Vorabschätzung: -20,6

zuvor: -16,3

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von

5 Mrd EUR

12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Februar und März

Baubeginne

PROGNOSE: -8,5% gg Vm

zuvor: +7,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -5,4% gg Vm

*** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 2,25%

*** 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Abstimmung über Nominierung von Kevin Warsh

zum Fed-Chairman

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 17:30 DE/Porsche AG, Ergebnis 1Q (18:00 Analysten- und Pressekonferenz)

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Trading Statement 1Q

*** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung (20:30 Pk mit Fed-Chairman Powell)

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 3,50% bis 3,75%

zuvor: 3,50% bis 3,75%

*** 21:45 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

- Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 28, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)