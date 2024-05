TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. Mai

Heute im Fokus

Hess-Aktionäre geben grünes Licht für Übernahme durch Chevron. Weiter erhebliche Expertenzweifel an HHLA-Deal mit MSC. Michelin plant weitere Steigerung des operativen Gewinns. Streifen auf Nike-Sporthose verletzen adidas-Markenrechte. T-Mobile US visiert Akquisition des Mobilfunkgeschäfts von UScellular an. Norwegischer Staatsfonds stimmt gegen ExxonMobil-Direktor ab. iPhone-Verkäufe in China ziehen wieder an.