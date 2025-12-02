DAX23.694 +0,4%Est505.687 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.519 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Dezember (vorläufige Fassung)

02.12.25 16:01 Uhr

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global November

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,6

*** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 54,0

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,8*

zuvor: 48,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 49,9*

zuvor: 47,7

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 52,7*

zuvor: 54,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,1*

zuvor: 53,9

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 53,1*

zuvor: 53,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,4*

zuvor: 52,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) November

1. Veröff.: 50,5*

zuvor: 52,3

11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV

11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller

(VDIK), Jahrespressekonferenz

11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken

Deutschland, Kapitalmarktprognose

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

*** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +40.000 Stellen

zuvor: +42.000 Stellen

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin)

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,3%

zuvor: 77,4%

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November

PROGNOSE: 55,0

1. Veröff.: 55,0

zuvor: 54,8

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November

PROGNOSE: 52,5 Punkte

zuvor: 52,4 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

22:05 DE/Überprüfung der Index-Zusammensetzung der DAX-Familie

- DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November

*** - CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag

===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel

eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 10:02 ET (15:02 GMT)