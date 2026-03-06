TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe S&P Global, Mai
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,6
*** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis
*** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1Q
*** 09:00 FR/OECD Wirtschaftsbericht
*** 09:15 DE/SAP SE, CEO Klein bei CEO Conference von BNP Paribas Exane
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 49,0
zuvor: 49,8
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 42,9
zuvor: 46,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 43,5
zuvor: 47,6
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,8
zuvor: 46,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,6
zuvor: 48,4
*** 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/Evonik Industries AG, HV
*** 10:00 DE/Salzgitter AG, HV
*** 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV
10:00 DE/Adesso SE, HV
10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV
10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV
10:00 DE/MBB SE, HV
10:00 DE/Suss Microtec SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 46,4
zuvor: 47,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,5
zuvor: 48,8
*** 10:25 DE/Deutsche Bank AG, CFO Akram bei
Goldman Sachs European Financials Conference
10:30 DE/Indus Holding AG, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 47,9
zuvor: 52,7
10:30 JP/BoE-Gouverneur Ueda, Vorlesung bei Kisaragi-Kai Meeting
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise April
Eurozone
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +3,4% gg Vm/+2,1% gg Vj
*** 11:30 CH/EZB-Direktor Elderson, Keynote bei 30th European Financials
Conference von Goldman Sachs
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: 110.000 Stellen
zuvor: 109.000 Stellen
*** 15:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts-
und Währungsausschuss des EP
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 50,9
1. Veröff.: 50,9
zuvor: 51,0
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie April
PROGNOSE: +4,4% gg Vm
zuvor: +1,5% gg Vm
*** 16:00 US/US-Finanzminister Bessent, Anhörung im Finanzausschuss des Senats
zu Haushalt 2027
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 53,9 Punkte
zuvor: 53,6 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
21:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Teilnahme an Diskussion in der
University of Texas, El Paso
22:05 Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes
- DE/KBA: Pkw-Neuzulassungen Mai
- Börsenfeiertag: Südkorea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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June 02, 2026 09:33 ET (13:33 GMT)