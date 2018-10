TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Oktober 2018

===

08:20 LV/EZB-Direktor Mersch, Rede bei einer Konferenz der

lettischen Zentralbank, Riga

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 52,6

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,3

1. Veröff.: 54,3

zuvor: 55,4

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,5

1. Veröff.: 56,5

zuvor: 55,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone September (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,7

1. Veröff.: 54,7

zuvor: 54,4

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 54,2

1. Veröff.: 54,2

zuvor: 54,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

September

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 54,3

*** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts

*** 11:00 GB/Premierministerin May, Rede zum Abschluss des

Parteitages der Konservativen (seit 30.9.), Birmingham

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz August

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 11:45 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie, Stockholm

12:30 GB/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans

(2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim

Official Monetary and Financial Institutions Forum,

London

14:05 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin

(2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der

West Virginia Economic Outlook Conference, Charleston

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +185.000 Stellen

zuvor: +163.000 Stellen

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit September

(2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 53,0

1. Veröff.: 52,9

zuvor: 54,8

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September

PROGNOSE: 58,0 Punkte

zuvor: 58,5 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

18:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker

(2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer

Fed-Konferenz, Baltimore

20:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard

(2018 stimmberechtigt im FOMC) beim FedPayments

Improvement Community Forum, Chicago

20:15 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester

(2018 stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz

der Federal Reserve Bank of St. Louis

22:00 US/Fed-Chairman Powell, Teilnahme an einer Diskussion

beim "Atlantic Festival", Washington

- IL/Deutsch-Israelische Regierungskonsultationen

(bis 4.10.), u.a. Teilnahme von Bundeskanzlerin Merkel,

Bundeswirtschaftsminister Altmaier und

Bundesfinanzminister Scholz, Jerusalem

- GB/ Aston Martin , Bekanntgabe Ausgabepreis

(Preisspanne 17,50 bis 22,50 GBP/Aktie)

- Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in

Deutschland, Schanghai und Südkorea geschlossen

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 03, 2018 00:10 ET (04:10 GMT)