TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. September
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
Caixin/S&P Global August
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),
Konjunkturbericht, 2Q
09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,
Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Chef Branson)
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes
Gewerbe August
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 52,3
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 49,7
1. Veröff.: 49,7
zuvor: 48,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 49,8
1. Veröff.: 49,8
zuvor: 48,6
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,1
1. Veröff.: 50,1
zuvor: 50,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,9
1. Veröff.: 50,9
zuvor: 50,6
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes
Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,7
1. Veröff.: 50,7
zuvor: 51,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51,5
1. Veröff.: 51,5
zuvor: 50,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,6
zuvor: 51,8
10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/0,0% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj
*** 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit
Laufzeit August 2035 im Volumen von 5,0 Mrd EUR
15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am
Peterson Institute for International Economics (PIIE)
15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende
Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli
PROGNOSE: -1,3% gg Vm
zuvor: -4,8% gg Vm
19:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, nimmt an Minnesota
Women's Economic Roundtable teil
*** 20:00 US/Fed, Beige Book
*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q
*** - DE/Pkw-Neuzulassungen August
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)