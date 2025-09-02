DAX23.487 -2,3%ESt505.291 -1,4%Top 10 Crypto15,83 +4,0%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.454 -0,1%Euro1,1625 -0,1%Öl68,91 -0,2%Gold3.532 -0,1%
TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. September

03.09.25 06:00 Uhr

===

*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

Caixin/S&P Global August

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI),

Konjunkturbericht, 2Q

09:00 DE/Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Deutsche-Bank-CEO Sewing,

Commerzbank-CEO Orlopp, Bafin-Chef Branson)

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe August

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,3

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,7

1. Veröff.: 49,7

zuvor: 48,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,8

1. Veröff.: 49,8

zuvor: 48,6

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,1

1. Veröff.: 50,1

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,9

1. Veröff.: 50,9

zuvor: 50,6

*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes

Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,7

1. Veröff.: 50,7

zuvor: 51,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

1. Veröff.: 51,5

zuvor: 50,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 53,6

zuvor: 51,8

10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/0,0% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+0,6% gg Vj

*** 11:30 DE/Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit

Laufzeit August 2035 im Volumen von 5,0 Mrd EUR

15:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, moderiert Diskussion am

Peterson Institute for International Economics (PIIE)

15:15 GB/Vorsitzender der Bank of England, Bailey, stellvertretende

Vorsitzende Lombardelli sowie Taylor und Greene vor Finanzausschuss

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juli

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: -4,8% gg Vm

19:30 US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, nimmt an Minnesota

Women's Economic Roundtable teil

*** 20:00 US/Fed, Beige Book

*** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

*** - DE/Pkw-Neuzulassungen August

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)