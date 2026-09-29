TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. September (vorläufige Fassung)
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*** 01:50 JP/Industrieproduktion August
PROGNOSE: +1,7% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde)
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 49,8
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde)
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 49,0
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global
*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global
07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz August
saisonbereinigt real
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -3,4% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise August
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg Vm/+6,8% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: +2,9% gg Vj
zuvor: +2,4% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +3,1% gg Vj
zuvor: +2,6% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten September
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.500 gg Vm
zuvor: +4.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen September
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: +3,8% gg Vj
zuvor: +3,3% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036
im Volumen von 5,5 Mrd EUR
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) September
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht September
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +68.000 Stellen
zuvor: +38.000 Stellen
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
2. Veröff.: +1,5% gg Vq
1. Quartal: +2,1% gg Vq
BIP-Deflator
(annualisiert)
PROGNOSE: +6,4% gg Vq
2. Veröff.: +6,4% gg Vq
1. Quartal: +3,6% gg Vq
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen August
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm/+0,4% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7 gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,7% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur
Ölpreisentwicklung von Brent und WTI
*** 15:00 DE/BMW AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago September
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 47,1
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
17:45 LU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede beim EC-EIB-ESM Capital Markets Seminar
*** 22:00 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Rede zu
"Why Consumers and Economists See Different Economies"
22:00 US/Micron Technology Inc, Ergebnis 4Q
*** 24:00 US/Minneapolis-Fed-Präsident Kaskari, Teilnahme an Veranstaltung des
Council on Foreign Relations
*** - GB/British American Tobacco plc (BAT), Fortsetzung Kapitalmarkttag
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 29, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)