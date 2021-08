TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. August (vorläufige Fassung)

GO

US-Börsen tiefer -- DAX im Minus -- Nikola macht bei Nullumsätzen mehr Verlust -- K+S hebt Gewinnprognose an -- Post, Bayer, TeamViewer, BP im Fokus

ConocoPhillips erholt sich von Corona-Krise und verdient deutlich mehr. Konkurrenz setzt Alibaba zu - Wachstum schwächt sich ab. Under Armour wird erneut optimistischer. Weniger Einnahmen mit Corona-Cocktail überschatten bei Eli Lilly gutes Quartal. PepsiCo trennt sich von Fruchtsaftmarken. DuPont übertrifft Erwartungen und hebt Ausblick an. Daimler verlängert Kurzarbeit in Sindelfingen und Bremen.