TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November (vorläufige Fassung)
===
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen
RatingDog/S&P Global Oktober
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 51,6
*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)
06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q
(13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)
*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q
*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q
*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Repo Rate
PROGNOSE: 2,00%
zuvir: 1,75%
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,7
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 51,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 48,4
zuvor: 51,1
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 52,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
1. Veröff.: 52,8
zuvor: 53,8
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 51,7
zuvor: 53,0
Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,9
zuvor: 53,1
*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Oktober
1. Veröff.: 53,1
zuvor: 52,1
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR
12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober
Beschäftigung privater Sektor
PROGNOSE: +75.000 Stellen
zuvor: +90.000 Stellen
*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas
*** 14:30 US/Handelsbilanz September
PROGNOSE: -107,7 Mrd USD
zuvor: -105,57 Mrd USD
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober
PROGNOSE: 58,0 Punkte
1. Veröff.: 57,9 Punkte
zuvor: 58,7 Punkte
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 54,8 Punkte
zuvor: 54,9 Punkte
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA)
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q
*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 03, 2026 08:23 ET (13:23 GMT)