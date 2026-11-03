TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 4. November (vorläufige Fassung)

03.11.26 14:22 Uhr

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*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen

RatingDog/S&P Global Oktober

PROGNOSE: k.A.

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zuvor: 51,6

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q

(10:00 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 PK)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 3Q

(13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz)

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*** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Ergebnis 3Q (07:30 Telefonkonferenz)

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 3Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz)

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*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 3Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 3Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 9 Monate

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Repo Rate

PROGNOSE: 2,00%

zuvir: 1,75%

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,7

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 48,4

zuvor: 51,1

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

1. Veröff.: 52,8

zuvor: 53,8

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 51,7

zuvor: 53,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 51,9

zuvor: 53,1

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Oktober

1. Veröff.: 53,1

zuvor: 52,1

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +75.000 Stellen

zuvor: +90.000 Stellen

*** 14:20 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Laudatio auf Pierre-Oliviert Gourinchas

*** 14:30 US/Handelsbilanz September

PROGNOSE: -107,7 Mrd USD

zuvor: -105,57 Mrd USD

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 58,0 Punkte

1. Veröff.: 57,9 Punkte

zuvor: 58,7 Punkte

*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 54,8 Punkte

zuvor: 54,9 Punkte

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 3Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

*** 22:05 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 4Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2026 08:23 ET (13:23 GMT)