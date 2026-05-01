TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 6. Mai (vorläufige Fassung)

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*** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,1

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*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

(08:30 PK; 13:30 Analystenkonferenz)

*** 06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 1Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, Ergebnis 1Q

(08:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q

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(10:00 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Trading Update 1Q

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1Q (15:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Teamviewer SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Zalando SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (08:30 Analystenkonferenz)

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07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK)

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 1Q

*** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1Q (08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Statement 3Q

*** 08:00 NL/Wolters Kluwer NV, Trading Update 1Q

*** 08:45 FR/Industrieproduktion März

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Präsentation im House of the Euro

*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 48,8

*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 46,5

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,6

zuvor: 48,8

*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 46,9

zuvor: 50,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,3

zuvor: 51,9

*** 10:00 DE/Daimler Truck Holding AG, HV

*** 10:00 DE/Fuchs SE, HV

*** 10:00 DE/Symrise AG, HV

*** 10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1Q (16:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Vossloh AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 47,4

zuvor: 50,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung)

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,6

zuvor: 50,7

*** 10:00 EU/EZB, Wage Tracker

*** 10:30 DE/Hannover Rück SE, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 52,0

zuvor: 50,5

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise März

Eurozone

PROGNOSE: +3,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: -0,7% gg Vm/-3,0% gg Vj

11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

im Volumen von 3,5 Mrd EUR

12:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 1Q

*** 12:40 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht April

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: 84.000 Stellen

zuvor: 62.000 Stellen

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 1Q

*** - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen April

*** - IT/Eni SpA, Geschäftsbericht und HV

- FR/Treffen der G7-Handelsminister

- US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Panel Diskussion bei

Milken Konferenz

- Börsenfeiertag: Japan

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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May 05, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)