TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 7. Oktober 2026

07.10.26 06:07 Uhr

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*** 07:00 PH/EZB-Direktor Cipollone, Virtuelle Teilnahme an Panel der

philippinischen Zentralbank

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*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe August

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -1,1% gg Vm

*** 08:00 SG/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede zur Herbsttagung von

Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

*** 09:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Rede bei Veranstaltung zu "The European

Commission Bank Competitiveness Report: A Dialogue between

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EU Policy Makers and the Private Sector"

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit November 2033

im Volumen von 4 Mrd EUR

11:45 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Chemie

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

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*** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Interview bei Handelsblatt-Konferenz

*** 19:30 BE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Veranstaltung zu

"Beyond The Balance Sheet: How Banks Shape Our Financial

System"

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. und 16. September

*** - DE/Porsche AG, Kapitalmarkttag mit neuer

Strategie "Sportwagenschmiede '35"

- DE/SFC Energy AG, Kapitalmarkttag

- CN/Börsenfeiertag: China

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/rio/brb/uxd

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October 07, 2026 00:08 ET (04:08 GMT)