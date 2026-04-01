TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. April
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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,25%
07:00 DE/Evotec SE, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz)
*** 08:00 DE/Auftragseingang Februar
saisonbereinigt
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -11,1% gg Vm
08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe Februar
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Januar
*** 08:00 GB/Shell plc, Trading Update 1Q
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Februar
Eurozone
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise Februar
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,8% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/-2,1% gg Vj
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen
von 5 Mrd EUR
15:00 US/Fedex Corp, Investorentag
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy
Information Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März
- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-close call Q1 2026
- FR/EZB-Rat Klausurtagung (seit 7. April)
- US/Nato-Generalsekretär Rutte, Treffen mit Präsident Trump
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/mow/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 23:57 ET (03:57 GMT)