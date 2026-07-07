TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Cash Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 2,25%
11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von
6 Mrd EUR
*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
16:00 US/Großhandelsumsatz Mai
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA)
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick
*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist
für Commerzbank-Angebot
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
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(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)