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TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 8. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 04:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Cash Rate

PROGNOSE: k.A.

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zuvor: 2,25%

11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit August 2036 im Volumen von

6 Mrd EUR

*** 15:00 US/IWF, Update zum World Economic Outlook

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

16:00 US/Großhandelsumsatz Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

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Administration (EIA)

*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung und Wirtschaftsausblick

*** - IT/Unicredit SpA, Bekanntabe der Ergebnisse der weiteren Annahmefrist

für Commerzbank-Angebot

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 08:43 ET (12:43 GMT)

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