TAGESVORSCHAU/Montag, 1. Juni
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02:00 US/Fed Gouverneur Powell, Rede beim John F. Kennedy Profile in Courage
Award
*** 02:30 KR/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu Ehren von Hyun Song Shin bei
BoK-Jahrestagung
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz April
saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -2,0% gg Vm
*** 09:00 CH/BIP 1Q
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 51,9
zuvor: 52,1
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 48,9
zuvor: 52,8
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 49,9
zuvor: 51,4
10:00 DE/Friedrich Vorwerk Group SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 51,4
zuvor: 52,2
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,2% gg Vj
zuvor: +3,2% gg Vj
10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage April
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 53,7
zuvor: 53,7
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
1. Veröff.: 55,3
zuvor: 54,5
*** 16:00 US/Bauausgaben April
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,6% gg Vm
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai
PROGNOSE: 53,2 Punkte
zuvor: 52,7 Punkte
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 2Q
- EU/EZB-Vizepräsident Vujcic, Amtsübernahme
- Börsenfeiertag: Singapur
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)