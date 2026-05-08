TAGESVORSCHAU/Montag, 11. Mai
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*** 03:30 CN/Verbraucherpreise April
PROGNOSE: +0,8% gg Vj
zuvor: +1,0% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise April
PROGNOSE: +1,7% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vj
*** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/K+S AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/TKMS AG & Co. KGaA, Ergebnis 1H (09:30 PK)
07:10 DE/Hypoport SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 1Q (08:00 PK)
07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Inlandstourismus März
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Gea Group AG, Analystentelefonkonferenz
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser April
18:00 DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q
20:30 BG/Shelly Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q
*** - DE/SAP SE, Hausmesse Sapphire (bis 13.05.)
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2026 23:54 ET (03:54 GMT)