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TAGESVORSCHAU/Montag, 12. Oktober 2026

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*** 09:45 IN/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei Bloomberg New Economy Forum 2026

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 3Q

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11:45 SE/Sveriges Riksbank, Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften

in Gedenken an Alfred Nobel

*** - DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 3Q

- JP, US/Börsenfeiertag: Japan, US-Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)

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